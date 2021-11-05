國民黨公投遭綠指「亂台」 蘇貞昌：像菜刀拿來殺人就不對

行政院長蘇貞昌日前抨擊四個公投是搶奪政權亂台灣，國民黨立委李德維今質詢時詢問為何民進黨過去支持公投護台灣，現在變成公投亂台灣？蘇貞昌回應，如果公投被用來政治鬥爭，就好像菜刀可以拿來切菜煮飯，但拿來殺人、傷人就不對；況且，「你們的國際部副主任不是也出來說他吃很多萊豬都沒問題嗎？」

李德維今質詢蘇貞昌時指出，過去蘇貞昌擔任民進黨主席時公開說過，公投是人民直接民權的行使，也可以在節省經費的情形下讓人民表示意見，相信更能讓民意直接表現，「感謝你支持公投綁大選，拜託院長不要打臉以前的蘇貞昌主席。」

蘇貞昌表示，不用拜託，大家都知道國家一直往前進，2018公投綁大選，投票開票到半夜兩點，所以才會有這樣的改變。他強調，大選與公投分開，也是「貴院」立的法，作為貴院的委員之一，你也應該遵照貴院的立法。

李德維詢問，如果四個公投都通過，「你是會尊重還是會執行？台灣會不會死翹翹？」蘇貞昌表示，政府是依法行政，台灣是法治國家，對於公投的結果《公投法》有明文規定，政府會遵照法律規定行使。

蘇貞昌說，政府讓全民知道這四個公投是怎樣的狀況，會關係到台灣的前途，關係到台灣走向國際，關係到台灣的安全，所以總統出來清楚告訴全民會讓台灣更有利，這是非常正確的事。

李德維強調，過去民進黨說公投護台灣，還有個「公投護台灣大聯盟」，結果現在國民黨支持公投，卻到處說國民黨在亂台灣，關於這點你可以講清楚嗎？

蘇貞昌說，「好像菜刀可以拿來切菜、煮飯，但拿來殺人、傷人就不對。」李德維追問，所以你覺得國民黨是在殺人？蘇回應，不是，而是如果公投是用來政治鬥爭，譬如貴黨主席說公投是倒閣公投，這就非常不當；又或者是，明明台灣前途應該走向國際，卻是這裡擋、那裡擋，還說美國豬肉是「肖豬肉」，連AIT處長都出來講話了。

李德維反駁，萊豬不只美國有，不用牽拖美國，說這個就扯太遠。蘇貞昌說，「你們的國際部副主任不是也出來說他吃很多萊豬都沒有問題嗎？」