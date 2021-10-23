台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今天進入最後的投票，一大早，選區內多處投開票所出現不少投票民眾，刪Q團隊領銜人楊文元上午也到龍井區龍山國小投票，他說，台中二選區的鄉親會做出最後決定，呼籲大家站出來行使自己權利，讓台灣再光榮一次。

楊文元上午9點到龍山國小投開票所投下神聖一票，他說，罷免案走到這裡，已經是最後一哩路，很感謝大家一路的陪伴與支持，不管最後開票結果如何，都要拜託選民們站出來，投下自己的一票；看到今天天氣涼爽，他也比較安心，接下來就要看鄉親的光榮，相信老天爺、媽祖婆都會幫忙。

陳柏惟罷免案原定今年8月28日投票，但受疫情影響，延至今天10月23日，台中市選委會統計，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰共5區，投票人數總計29萬4976人，預估通過門檻為7萬3744票，早上多個投開票所都出現些微排隊情況，投票時間至下午4時止隨即開票，預計1個多小時結果即會出爐。