財團法人台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）發布「從台灣到亞洲—台灣NGO在疫情中的援助行動」調查成果。該專書出版計畫，以問卷訪問30個台灣的非政府組織在10個新南向國家遭遇的困境、回應與行動成果。

根據調查報告顯示，30個台灣非政府組織在疫情期間投入經費達新台幣1億5千萬元，共協助超過800萬人改善生活處境。受訪的台灣非政府組織中，七成提供教育與醫療服務，亦有五成提供人道援助，服務對象則以青少年及婦女為大宗。其中有超過七成的組織在一個以上的新南向國家提供服務。

台亞基金會楊昊執行長指出，在2018年玉山論壇上，蔡英文總統首次提出「台灣幫助亞洲，亞洲幫助台灣」，表現出台灣有能力與信心成為區域內可靠且良善的夥伴。台灣非政府組織在疫情期間持續進行跨國援助，正是以具體行動展現「Taiwan can help」並非口號。台灣即使在最艱困的處境，依舊與夥伴推動發展援助，共同打造韌性未來。

印度台北協會副會長宋友仁在致詞時表示，在疫情期間，台灣對印度的協助不僅來自於政府單位，也多虧於有非政府組織、企業、大學、個人等多方面的支援。最後，台亞基金會楊昊執行長也補充，台灣非政府組織經過疫情時期的試煉，發展出靈活且創新的模式發展跨國服務是台灣拓展新南向政策不可或缺的力量。他呼籲政府應看到且重視非政府組織的貢獻，提供更多的經費支持。