苗栗縣後龍鎮南港里一帶，昨天下午4點多發生山林火警，苗栗縣消防局獲報派員搶救，火勢於晚上9點多將在接近通宵白沙屯交界控制，這場火勢延燒面積近2甲，相當於2個棒球場。

這場火勢在西濱快速道路赤土崎一帶，隨強勁東北季風猛烈往南延燒，所幸苗栗消防局派員灌救，歷經5小時後控制後，及時在接近通霄白沙屯的交界控制住，未往通霄地區延燒。

這次山林火警鄰近後龍好望角一帶的觀光景點，所幸未受到波及，否則流失觀光財，苗栗縣消防局提醒民眾，在山林田野切勿引火燃燒，以保障周邊里民身家財產安全。