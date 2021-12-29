台中市麗寶樂園渡假區跨年將湧人潮，大甲警分局規畫交通疏導措施。（大甲警分局提供）

台中市麗寶樂園渡假區「2022跨年晚會」將於31日22時登場，邀請偶像歌手勁歌熱舞炒熱跨年氣氛，大甲警分局表示，由於採自由入場，加上主辦單位未提供接駁車，活動期間周邊路段將湧入大量人車，已預先規劃各項交通疏導措施，提醒各用路人應注意並配合辦理。

在往麗寶樂園行駛路線部分，由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段易壅塞回堵，建議民眾如由行駛國道1號，可於國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至跨年活動會場；另行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。

離場時亦可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，可避開車潮，節省寶貴的時間。另活動會場停車部分，請將愛車停放麗寶樂園停車場，並應注意勿違規停放於周邊道路，將派員加強交通取締。

大甲警分局指出，將於晚會場規劃設置機動派出所，由員警及志工進行犯罪預防宣導及防制扒竊，特別提醒參加活動之民眾應注意自身財物安全；另將加強周邊道路巡邏，防制打破車窗竊取財物案件。

分局長吳燕山提醒開車前來之民眾，勿將貴重物品置於車內，減少財損風險，避免歹徒有機可趁。期盼在本分局積極規劃整備工作及全體員警的努力之下，確保交通順暢、人車平安，讓到訪遊客均能以歡欣、愉快的心情，迎接新的一年到來。