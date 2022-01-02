中國人民銀行（大陸央行）2022年的「一號文件」聚焦小微企業，指出將持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。

為貫徹落實大陸國務院關於支持小微企業的決策部署，按照國務院常務會議決定，人民銀行於1月1日下發通知，自2022年1月1日起實施普惠小微企業貸款延期支援工具和普惠小微企業信用貸款支援計畫兩項直達工具接續轉換。

一是將普惠小微企業貸款延期支援工具轉換為普惠小微貸款支援工具。金融機構與企業按市場化原則自主協商貸款還本付息。從2022年起到2023年6月底，人民銀行按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1％提供資金，按季操作，鼓勵持續增加普惠小微貸款。

二是從2022年起，將普惠小微企業信用貸款支援計畫併入支農支小再貸款管理。原來用於支援普惠小微信用貸款的4000億元（人民幣，下同）再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請支農支小再貸款優惠資金支援。

為緩解新冠肺炎疫情對小微企業的衝擊，人行曾於2020年創設兩項直達實體經濟的貨幣政策工具，此前兩項直達工具已延期兩次。新年伊始，人行採用市場化方式對上述兩項直達工具進行接續轉換，將更加有利於可持續做好對市場主體的金融支持工作。