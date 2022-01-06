水處理環保設備及技術服務商基士德-KY（6641）公布2021年12月合併營收為2.22億元，第四季營收5.84億元，為2021年單季新高，較第三季增加15.05％，全年營收19.61億元，亦較2020年成長6.16％。

基士德積極佈局台灣市場，2021年台灣地區銷貨呈大幅成長，甫成立的台灣子公司基士德環科已取得「環保工程專業營造業資質」，並於2021年12月取得高雄榮總污水處理標案，2022年將積極結合策略合作廠商，參與各項公共工程標案及各行業智能及水處理相關業務。基士德環科智能團隊以「求水不靠天-防旱預警水晶球」獲得「2021資料創新應用競賽經濟部開放資料應用組金獎」、獲民生公共物聯網商業化輔導第二次產業應用媒合會獎勵，並於12月與「臺灣水務產業發展協會」共創「智慧水務服務平台」，將通過平台協助水務產業夥伴便捷使用各項AIoT服務，以加速實現水務產業智慧轉型之目標。

台積電前進高雄投資落點高雄五輕舊址，高市府採取「分區發包、同時整治」策略，並改變整治工法，以大幅縮短工期。基士德轉投資之台灣裕山環境公司所承包五輕第三區之土壤整治工程進展順利，未來高市府將陸續發包第二區、第五及第六區相關標案；因疫情延宕之各政府單位相土壤整治工程及機械生物處理垃圾工程亦將逐步展開，預計該公司業績及獲利將大幅成長。

中國大陸2021年實現「十四五」的良好開局，2022年經濟以「穩字當頭」追求「穩中求進」。政策將引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持。在經濟由高速增長轉向高品質發展階段的過程中，強調污染防治和環境治理是需要跨越的一道重要關口，而實現碳達峰碳中和是推動高質量發展的內在要求，要堅定不移推進。在政策支持之下，大陸環保市場的發展仍可期待。基士德在大陸將配合市場發展，著重在智能節能產品、系統項目改造及污泥處置與資源化等方面，抓住新的業績增長點。

展望2022年，基士德表示，台灣主計處預測2021年全年經濟成長6.09％、2022年經濟成長為4.15％。大陸社科院預估2021年大陸經濟增長率為8％，2022年增長5.3％左右。全球疫情仍舊反覆發生，台灣及大陸地區相對穩定可控，預期2022年較2021年將「更正常」。在外在環境日趨穩定的基礎下，基士德表示，對2022年的前景充滿期待。