千萬超跑變路障？新竹縣芎林鄉富林路3段17日下午3點許，突然出現塞車狀況，由於當時非交通尖峰時刻，民眾行經時才發現，竟然是一台千萬超跑麥拉倫停放在內側車道，並造成塞車、妨礙交通。

有民眾指出，下午3點許行經該路段發現車輛大排長龍，原以為是受到周邊家具行起火，濃煙影響所致，未料改道一看，才發現近是一台紅色的千萬超跑堵路，且在1小時後，重回該路段，該車仍在原地不動，卻也未閃雙黃燈、放故障警示標誌，讓他直呼「有錢就是任性」。

據了解，該輛車跑身價達1100萬以上，警方表示，並未受理到車輛故障或擋路的狀況，但根據「道路交通安全規則」第112條規定，汽車發生故障不能行駛，應即設法移置於無礙交通處，在未移置前或移置後，均依規定豎立車輛故障標誌，並於車輛駛離現場時拆除。

若汽車故障並未依規移置無礙交通處或豎立故障標誌，可依「道路交通管理處罰條例」第59條，處1千5百元至3千元罰緩。