會員遍及三大洋六大洲、凝聚全球華人女力的「2021世界華人工商婦女企管協會年會」，首度移師高雄萬豪酒店，超過500位來自全球各地女性菁英企業家參與，14日開始的六天活動，除了年會議程並安排高雄特色景點旅遊，高雄市政府經發局輔導的「高雄好物市集」也在現場展銷，可望為高雄帶來超過千萬元商機。

高雄經發局17日表示，世界華人工商婦女企管協會目前在全球各地擁有多達76個分會，會員來自全球工商業界及僑界的傑出華人女性，此次年會首次在高雄舉辦，議程除召開會員大會及商機交流會外，更特別安排高雄半日遊活動，讓與會者體驗高雄近年城市建設及特色景點。

高雄經發局長廖泰翔表示，世界華人工商婦女企管協會，匯聚全球傑出華商婦女，除了提昇華商婦女全球經濟競爭力，更協助推動國民外交，增進國際文化及商機交流，心懷世界及關照社會更讓人感佩。

廖泰翔指出，會展是媒合產業合作的最佳平台，也是高市府重點發展產業之一，近來持續規劃商洽會、會展體驗之旅，爭取大型會議及展覽活動到高雄，這次也特別感謝僑委會大力協助，媒合本屆世華年會在高雄舉辦，盼透過會展產業及數位科技轉型，將打造高雄成為全台獨一無二的會展科技城市，將高雄的城市會展品牌行銷全球。

經發局統計，今年已有亞洲永續供應循環經濟展、中華電力工程研討會及高雄會展產業年會等大型活動落地高雄，明年也成功吸引國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會年會、亞太醫學生藥學年會等大型活動舉辦，預計將為高雄帶來逾6千萬元商機

也在年會期間辦理「百工百業商機交流會」的僑委會委員長童振源表示，今年特地選在高雄舉辦，對整個南台灣的發展有很大的幫助，經發局輔導的「高雄好物市集」也響應活動，針對經商有成的女性會員嚴選精緻養生、美妝、巧食等高雄在地特色禮盒，送禮自用兩相宜，在地好物獲會員好評，可望藉由年會將高雄在地特色產品推廣至全球。