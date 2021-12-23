雲林縣日前發生1起驚悚車禍，1輛轎車停等紅燈時，遭後方駕駛「絲毫未減速」下直接朝後方猛撞，導致轎車當場連翻好幾圈，後方行車紀錄器記錄下驚悚1幕，只見轎車翻滾後滑行了數公尺，接著鏡頭還出現一大片深紅色液體不斷在地面擴散，嚇壞網友；不過有網友分析該液體應該是機油，因為血液顏色較不透明。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1則影片，影片中是雲林縣1處道路，1輛轎車疑似因前方紅燈停駛，沒想到後方的轎車車主竟因恍神、未注意前方車況，在毫無減速之下直直往前車後車廂撞上，高速撞擊之下前車隨即翻了好幾圈，不過驚悚的是地面隨即出現一大片暗紅色液體。

等紅燈遭三寶硬撞 地面整灘「暗紅色液體」擴散嚇壞人

行車紀錄器中，前車遭撞後翻了好幾天，最後在路中停下，畫面的左下方竟開始有暗紅色液體不斷在地面擴散，最後幾乎已占據整個鏡頭的一半；影片標題更寫下「被頂了」；其他網友則留言說「天哪，守規距停紅燈也要被後方駕駛撞，世紀末禍不單行，行車記錄器和保險真的越來越重要了」。

也有其他網友說，「這是流傳已久的物理性煞車法」、「那個流出來真的超驚悚」、「請直接把駕駛的駕照吊銷，然後順便送去監獄上10年的三寶上路課程」、「即使是機油，也覺得痛，表示有地方破了，修起來不便宜」、「紅紅的那個不是血，血沒那麼透明」、「沒事，就是東西剛流出來的時候嚇到我了」。