COVID-19新變異株Omicron在英國迅速擴散，今天通報5萬8194例確診，創1月以來最高；住房大臣戈夫表示，英格蘭感染數每2、3天就翻倍，英國面臨「極度令人擔心的情況」。

戈夫（Michael Gove）在與英國地方首長會面後告訴記者，今天的單日確診數是自今年1月9日通報5萬9937人染疫以來最高。

他也表示，倫敦目前有3成通報病例為Omicron變異株，而這個新變種病毒在英國發現的時間距今僅2週。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）示警：「我們可能正面臨，實際上我們可能要開始經歷，一場潛在的感染海嘯。」

英國衛生安全局（UKHSA）表示，如果這種趨勢繼續下去，預計到12月中，Omicron將成為英國的主要變異株，到月底感染Omicron人數將超過100萬人。截至目前為止，英國已有1265例Omicron確診病例。