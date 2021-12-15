15日東北季風減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部位於下風處，擴散條件稍差，空氣品質為普通等級至橘色提醒等級。依18時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，15日環境風場轉偏東風，中部以北擴散條件普通，雲嘉南以南風速減弱，擴散條件較差，午後高屏受光化作用影響，臭氧易上升；氣象局預報中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，15日至16日環境風場轉為偏東風，西半部風速弱，擴散條件轉差；17日鋒面通過及東北季風增強，18日至19日東北季風影響，20日東北季風影響及南方雲系北移，南部地區需留意污染物累積。