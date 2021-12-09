美國眾議院周三以壓倒性多數通過包括《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）在內等三項與中國人權有關的決議案，基於對強迫勞動的關切，美國將禁止從中國新疆地區進口產品。

眾議院周三以428票對1票通過《防止強迫維吾爾勞動法》，此法將創立一個「可反駁的推定」（Rebuttable presumption），即直接認定所有來自中國新疆地區的商品都是強迫勞動的成果。

這項法案尚須經過參議院通過，並交由拜登總統簽署完成立法。

所謂的「可反駁的推定」意指法院做出的推定或假設，除非遭到質疑並舉證錯誤，否則視為真實無誤的推定。

新疆地區供應全世界大部分的太陽能電池板材料。此前共和黨人抨擊民主黨陣營的立法進展龜速，是因為這項法案將使拜登的可再生能源計畫面臨更多挑戰，但民主黨否認這個說法。

雖然北京當局一再否認在新疆從事侵犯人權的行為，但美國政府與許多人權團體仍堅稱中國正在當地進行種族滅絕行動。

美國周一宣布，基於中國在人權方面的「暴行」，美國政府官員將抵制北京冬季奧運會。在美國宣布其決定後，其盟國也在考慮是否採取類似的舉措抗議中國的人權記錄。紐西蘭和澳洲率先宣布跟進美國以外交抵制北京冬奧，另外兩個「五眼聯盟」國家加拿大和英國也宣布加入外交抵制行動。

日本《產經新聞》周三援引政府消息人士報導，日本正在考慮不派內閣成員參與北京冬奧。

除了《防止強迫維吾爾勞動法》之外，美國眾議院周三同樣以壓倒性多數通過另外兩項與中國人權有關的措施，包括譴責國際奧委會和中國政府合作，違反了其人權方面的承諾，以及譴責中國對維吾爾族與其他宗教及少數族裔持續犯下「種族滅絕和反人類罪」，並呼籲聯合國採取行動。