美國國會目前正與時間賽跑，趕在年底完成一系列必須通過的法案。另外民主黨也在加緊速度，力拼年底要讓約2兆美元的社會支出與氣候法案過關。

鑒於總統拜登的民意支持度已經跌破40％，加上美國通膨始終居高不下，如果這些法案還是持續積壓在國會而無法通過，影響所及在明年的國會期中選舉，民主黨在眾院的多數黨地位恐將不保。

國會預料本周將聚焦在國防授權法案（NDAA），該法案不僅涉及美國國防預算，也牽涉到美國與全球多國的國防外交關係。參議院上周才就俄羅斯及中國大陸等有關條文進行修正。然而不同以往由參議院自行通過這項法案，為了爭取時效，由參眾兩院領袖協商的該折衷方案，預料最快本周就可在眾院進行表決。

此外國會議員還必須在本月中旬調高聯邦舉債上限。財長葉倫（Janet Yellen）日前曾致函國會領袖，警告美國政府在12月15日前可能將會耗盡資金，如果國會在此之前，未能調高舉債上限，聯邦政府債務恐會面臨違約，引發而來的將是股市崩跌、金融市場大亂、甚至導致美國經濟再陷衰退。

根據內情人士透露，國會議員正討論是否要把提高舉債上限列在NDAA法案裏。若想在眾院通過NDAA，民主黨將會需要共和黨的支持，因為民主黨左派議員通常對於擴張國防預算多持反對立場。

然而上述這些具有急迫性的法案，也導致民主黨力拼要在年底通過約兩兆美元的社會支出與氣候法案受到延宕。雖然眾議院上月以微薄差距驚險通過這項法案、不過該案要在參議院過關，則沒有那麼簡單。

由於共和黨預料將不會支持這項法案，主要是他們認為該支出過於龐大，恐將損害美國經濟，這也意味該案若要順利過關，必須要全數50名民主黨參議員都投下同意票。