民進黨立委高嘉瑜遭痛毆一事引發各界關注，施暴的林秉樞近期舉辦母喪，因不少政商名流前去致意，也讓外界對於他的人脈相當好奇。而當天也出席林母告別式的民進黨立委羅致政，也說明自己為何會出席這場喪禮，並表示當天因趕行程並未遇到高嘉瑜，所以看到新聞時也很訝異。

羅致政昨（2日）在政論節目「新聞面對面」上表示，自己的選區在板橋，所以地方基層跑得很勤，且林秉樞的父母親和家人都住在板橋，離他的服務處不遠，因此當林秉樞發訃聞來，並稱其父母都挺民進黨和蔡英文，希望他一定要參加時，自己對於這樣的選民，都會盡量的滿足，所以他就出席林秉樞母親告別式，事實上，當天他有三個公祭行程要出席。

羅致政稱，以人情世故來看，自己跑這場公祭沒有太大問題，其次，送花其實不算什麼，只要喪家有要求，他能幫忙就幫忙。

對於林秉樞自稱來自國安系統，羅致強直言，自己只跟林秉樞見過三、四次面，大多是在公開場合，只有一次是林私下到競選總部幫他打氣這樣；林跟他見面時，都自稱是政大博士生，沒說來自國安系統，可能是很清楚自己只要一通電話就可打聽出來，而且林也沒說和高嘉瑜的關係，當天他去參加林母公祭，因為要趕時間出席下一場公祭，所以也沒看到高嘉瑜，自己還是看報紙才知道，當時還蠻詫異的。

羅致強直言，林秉樞專長是國際關係和外交，所以有時候會傳寫的文章給他評論，而且林秉樞都叫他老師，自己也就當林是個學生，看到這個事情的發生，還蠻感慨的，沒有想到實際的林秉樞和想像的有很大的落差。

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