民進黨立委高嘉瑜11月30日遭媒體披露被男友林秉樞施暴，不過，外傳黨政高層早已知情，對此，資深媒體人陳敏鳳表示，高層跟國安單位早就注意到林秉樞，而且有跟高嘉瑜交換意見。

陳敏鳳昨（2日）在政論節目「新聞面對面」上表示，高嘉瑜是一個女性，也是個政治人物，這種事情爆發出來，高未來會怎樣已經沒法控制；陳敏鳳指出，在高嘉瑜驗傷的時候，相關單位早就知情，因為一個立委被打成這樣，這不可能不通報。

陳敏鳳強調，高層跟國安單位早就注意到林秉樞，而且有跟高嘉瑜交換意見；陳指出，高嘉瑜的態度較為保守，但國安單位和黨政高層認為林秉樞冒充國安人員，一定要查到底，所以為什麼媒體爆料出來的時候，連這男的前科都很詳細。

對於媒體披露黨政高層早知情高嘉瑜遭施暴一事，總統府發言人張惇涵昨表示，總統及府方事前並不清楚案件的來龍去脈，對於已進入偵辦中的司法案件，也不便多做評論。張說，實際狀況是，高嘉瑜於11月30日臉書證實相關訊息後，蔡英文總統即請總統府副祕書長李俊俋向高嘉瑜致上慰問與關切，並透過幕僚聯繫立法院，了解對委員人身安全的強化維護狀況。

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