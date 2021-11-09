高市觀光局長周玲妏今在議會答詢時指出，為確保市民回來有房可住，觀光局10月29日成立獨立高雄市民訂房平台。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（9）日強調，整體防疫旅館量能持續增加，並嚴加管控提供給市民，而大多數民眾希望住滿14天。（柯宗緯攝）

中央流行疫情指揮中心近日調整春節返台居家檢疫措施，非重點高風險國家返國，入住防疫旅館可從14天縮短為10天，剩餘的4天可返家檢疫。台北市長柯文哲昨砲轟中央「10＋4整死人」。高雄市長陳其邁今（9）日強調，整體防疫旅館量能持續增加，並嚴加管控提供給市民，而大多數民眾希望住滿14天。

針對高市防疫旅館量能，陳其邁指出，由於去年過年就有經驗，因此會嚴格控管數量，累計迄今有5300間左右，從10月底開始只限高雄市籍民眾預約，也逐步清查其他防疫旅館空房，並媒合增加防疫旅館數量，市府有專屬訂房服務市民，如有需要的市民歡迎預約。

至於是否住滿14天，還是支持「10＋4」？陳其邁則表示，初步統計結果，大多數民眾希望能住滿14天，有一些特殊個案覺得10＋4對他們來講比較方便。言下之意，似乎保留春節檢疫措施彈性空間。

陳其邁表示，針對防疫措施上，昨天也在專家會議討論會用更嚴謹措施，包括從防疫旅館到家裡面的接送，跟整體居家檢疫的強度再增加，確保防疫能滴水不漏。

高市議員陳明澤今質詢時也關切，市民春節檢疫的防疫旅館量能議題。觀光局長周玲妏答詢時指出，10月底有66家、4554房，但那時市長發現高雄人要回來快沒房間，而有7成為外縣市民眾，為確保市民回來有房可住，觀光局10月29日成立獨立高雄市民訂房平台。

觀光局統計，近期防疫旅館新增有12家、600多房，已媒合超過500名高雄市民回來。觀光局會持續積極媒合合法旅館轉為防疫旅館，增加防疫量能，全力補足市民需求。