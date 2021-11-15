因應春節前夕返台人潮眾多，指揮中心祭出春節檢疫3方案，包含「10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫」、「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫」、「14天入住防疫旅宿完成檢疫期」方案，但皆須加上7天主健康管理。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗今(15日)對此在臉書發文指出，「春節隔離7+7，會議記錄先拿出來」，民進黨政府的問題就是「風向治國」，總是先放消息再測風向，如果7+7的反對意見不多，陳時中就放膽推下去。

楊植斗質疑，衛福部針對春節期間的隔離方案，一下說14天、一下說10+4，現在又考慮7+7，「短短半個月竟有3次方案，民進黨政府的問題就是風向治國，總是先放消息再測風向」；他認為，如果7+7的反對意見不多，陳時中就放膽推下去，完全忽略專家的意見，到時又成防疫破口，誰來負責？

楊植斗直言，個人贊成打了2劑國際疫苗的國人，返國時可以享有較寬鬆的隔離時間，但這個政策並不是自己說了算，應該要有專家及幕僚團隊比照國外的標準及經驗，再考量我國的疫苗覆蓋率來下決定，但目前似乎沒有相關的會議紀錄。

談到過去的3+11破口，楊植斗認為，「就是立委范雲輕忽專業，才造成這麼大的傷亡」，因此這次春節隔離方案的決策，全民要一起監督，請陳時中老實的開會，一定要有會議紀錄，別再用風向來治國了。

對此有網友在該篇貼文留言表示，「一切政策和會議記錄都要封鎖，是不對外公布的」、「你這樣問不是一個健康的態度，你要會議紀錄是居心叵測，世界怎麼跟得上台灣」、「齁，不是，是開那麼多會，不會都有會議紀錄啊。齁，有些有我也記不得了」。