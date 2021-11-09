前立委謝國樑10月宣布參選基隆市長，更陸續拋出許多政見，被外界點名的現任立委蔡適應則未有動靜。謝今天上午在廣播節目受訪時表示，前高雄市長韓國瑜宣布參選總統時，蔡曾批評「吃碗內、看碗外」，他認為，蔡如果宣布參選市長，違背自己說過的話要先道歉。

謝國樑專訪時被問到，如何看待在選舉上沒有落選紀錄的對手蔡適應，謝表示，主要靠做事爭取認同，他提及，當年韓國瑜宣布參選總統時，蔡曾批評，「吃碗內、看碗外」，如果現在要以立委身分參選市長，違背自己說過的話，他可能要先跟民眾道歉，而基隆只有一席立委，概念等同於縣市長，如果蔡宣布參選，也代表沒有立委為基隆做事，又該如何向市民交代？

另外，又會碰上補選問題，謝國樑質疑，花費幾千萬，卻只為了一個人的政治前途？民進黨現在人才濟濟，為何不讓衛福部長陳時中或民進黨台北市黨部主委吳怡農來選，非得要派蔡適應，後續又再重選立委讓民眾多花錢？他提及，自己做過民調，有超過40％民眾對於現任立委沒做完要參選市長相當有意見，很多民進黨的支持者也有相同感受，如果這些票最後翻轉，「可能會是壓垮他們的最後一根稻草」。

話鋒一轉，謝國樑強調，自己對這次基隆市長選舉很有信心，不論是對上蔡適應或其它對手，都能贏得這場選戰，他提及，民進黨也很清楚，現在民調蔡和其他對手都輸，也代表選舉剛開始已取得領先，相信未來會有很多猛烈的攻擊，但很簡單一句話，「我會贏得明年的市長選舉」。

至於如何看待也有意參選的民眾黨立委邱臣遠，謝國樑指出，現在與民眾黨有共同目標，希望下架現在不好的執政黨，他認為，民眾黨主要還是以黨主席、台北市長柯文哲為主，而2024對柯是最重要的關卡，他表示「會在各縣市培養很多縣市長的母雞，或是大力培養各縣市的小雞，以及策略運用等，但希望未來能跟民眾黨多合作，就像今天會親自前往立法院參加邱舉辦的捷運軌道公聽會」。