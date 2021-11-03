金管會3日舉辦「證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持，兆豐證券今年再度蟬連證券業排行前20％殊榮。兆豐證券陳佩君董事長表示，公司積極響應政府政策，秉持以「公平待客」為企業文化之核心價值，帶領全體員工積極落實公平待客原則。

金管會推動「金融服務業公平待客原則」，並對金融業進行落實評核，證券商每二年輪流評核一次。兆豐證券自5年前即成立跨部門「公平待客工作小組」，並在108年就取得評核成績排行前20％，去年將單位改隸董事會轄下，由「公平待客推行委員會」取代「公平待客工作小組」，提升位階督促公司各單位精進落實公平待客精神。

今年再度蟬聯證券業排行前20％，兆豐證券發言人暨公平待客推行委員會主任委員龔清賢表示，「公平待客推行委員會」主任委員由非業務單位主管擔任，可公平客觀討論及管控業務單位客訴及金融消費爭議案件的處理情形，且各單位每半年進行公平待客自我檢核，工作底稿需記錄檢核筆數及案件，並由法務暨法令遵循室出具監督報告。

此外，針對金融消費爭議案件，兆豐證券也要求法務暨法令遵循室須提出改善建議或檢視內部辦法是否完善，並納入本公司內部控制，再由稽核人員進行查核，同時也將同業的裁罰案件做成案例宣導，從董事會到第一線的業務同仁都努力實踐公平待客目標。

面臨競爭激烈的市場環境，兆豐證券重視金融消費者保護，以維護客戶權益為優先考量。為逐步擴大彰顯金融服務業服務品質與落實公平待客原則，陳佩君董事長表示，兆豐證券將延聘顧問公司診斷公司資訊系統及導入數位金融，提供投資人更有效率的服務，並精進對高齡者、身心障礙者等弱勢投資族群提供更適合、便利的商品及服務，致力成為投資人心目中優質公股券商的領航者。