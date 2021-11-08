永慶房屋業管部陳賜傑協理4日接受佳音廣播電台《都會空間》節目採訪，與主持人黃葳威教授和線上聽眾分享他20年房仲生涯裡看到的產業演變和優勢。陳賜傑協理說，20多年前，自己想要找一份努力可以反應在收入上，甚至收入有機會以倍數成長的工作。而業務工作是最有機會透過努力賺取高薪的工作類型。既然要從事業務工作，就要做專業度高、收穫也豐的業務──房屋仲介。於是輾轉進入永慶房屋服務，一做便是20年，也看見了產業的變革。

陳賜傑協理指出，隨著科技進步以及思維改變，房仲的工作變得更聰明有效率。以永慶房屋為例，利用完整的線上賞屋平台，有購屋需求的消費者都能輕鬆搜尋到自己感興趣的房屋。永慶獨有的「實境找房」技術，除了讓客戶能欣賞房屋內部狀況外，還能先行了解房屋周遭生活圈，看到喜歡的社區後再聯繫經紀人。

永慶房屋更引進強大的AI系統，讓經紀人能夠快速精準地為客戶找到適合的房屋，不須三番兩次便往外跑。永慶最近還推出線上「專人導覽」服務，將經紀人的房屋帶看過程製成影片，讓消費者在第一時間就能快速掌握房屋狀況和特色，提高工作效率。這些數位科技的應用，讓當今的永慶經紀人，不需要再像過去的房仲工作者，從事低效率和高勞動的工作，而能夠更精準的幫助消費者找到適合的房子。

陳賜傑協理補充，為了讓經紀人工作更便利高效，公司開發出「永慶大聯盟」數位工作平台，讓經紀人在手機上就能輕鬆完成工作，系統也會自動提醒經紀人重要工作事項。導入遊戲化精神的「永慶大聯盟」讓工作更富趣味，還可和同事一起組隊進行服務。經紀人完成工作後得到的「永者幣」獎勵，還能上永慶的商城兌換商品。

公司更制定「彈性工作8小時」制度，經紀人可以根據自身狀況，彈性選擇上班時段，取得工作和生活的平衡。這些舉措和科技讓永慶房屋連續四年贏得了HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」的肯定。

與客戶互動讓人生視野更寬廣

至於被詢問到房仲工作的優勢時，陳賜傑協理指出，房仲經紀人最獨特的職業優勢，在於能夠接觸到許多各行各業的頂尖人士、接收各種領先資訊。一旦與客戶培養起高度信任關係，這些客戶會分享他們的生活與工作動態，就像是閱讀最新的專業書籍，不但可以拓展自己的視野，也讓自己能夠掌握各個產業的脈動。再加上高薪收入和房產專業，這些都是房仲職業的優勢。

剛起步的業務新人需要花時間培養經驗和人脈，因此永慶房屋制定了「師徒制度」和「新人前九個月每月五萬」的保障，確保業務新人有專人指導，能度過新手期；前九個月的收入保障，也讓新人可以專心學習，不用擔心經濟狀況。永慶房屋透過龐大的資源和完整的教育訓練，幫助新人快速上手，為自己賺取高薪。

陳賜傑協理分析，相較其他職業，房仲業務是一份回應「人」的需求的工作。跟人相關的職業難以標準化，要靠著實務經驗才能逐步累積能力。這意味著經紀人每一次服務都是成長，隨著經驗和人脈的累積，工作會漸入佳境、越來越上手，不僅能夠持續賺取高薪，也意味著越來越難以被其他人所取代。所以房仲業務是一份可以做一輩子的職業。

選擇有保障的房仲品牌 購售屋才安心

陳賜傑協理也在節目中分享了看屋的「三項原則、兩處細節」。三項原則分別是：選擇大品牌的房仲公司，服務品質有保障，有問題也能向客服反映。其次是多比較各大房仲品牌提供的消費者保障。選擇較多保證的業者才有保障。第三則是事先做好房市行情功課，接著再評估自身購屋能力，才能夠更精準找到適合自己的房子，例如永慶房屋提供「誠實房價報告書」，方便民眾了解周遭房市行情。

兩處細節則提醒消費者，買賣房屋時需小心的地方。第一是多檢查房屋漏水壁癌的狀況、也要特別小心屋主是否用不良裝潢掩蓋屋況瑕疵。第二是要注意房屋的交易紀錄。如果房屋在短期內交易，需要特別小心該房屋是否為投機客投機炒作。針對這兩處關鍵細節，永慶房屋今年推出的「真房價保證」，都能為消費者把關。