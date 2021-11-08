國民黨金門縣黨部主委吳興邦今天履新，曾在新北市政府共事的黨主席朱立倫期許這位金門縣鄉親的「老朋友」以志工奉獻的精神打拚，代表國民黨做好金門的服務工作。
吳興邦是金門縣昔果山人，曾在金門縣警局服務，歷任金門海巡隊長、消防局長和新北市瑞芳、汐止和永和區長，屆齡自新北市政府參事退休，此次再獲老長官朱立倫委任縣黨部主委一職。
佈達典禮在救國團舉行，數十位黨員同志觀禮，前主委李國基、林芳旋和甫卸任的石兆（王民日）也應邀出席，期待新人新氣象，深入扎根基層，做好為民服務工作。
國民黨金門縣黨部主委吳興邦今天履新，曾在新北市政府共事的黨主席朱立倫期許這位金門縣鄉親的「老朋友」以志工奉獻的精神打拚，代表國民黨做好金門的服務工作。
吳興邦是金門縣昔果山人，曾在金門縣警局服務，歷任金門海巡隊長、消防局長和新北市瑞芳、汐止和永和區長，屆齡自新北市政府參事退休，此次再獲老長官朱立倫委任縣黨部主委一職。
佈達典禮在救國團舉行，數十位黨員同志觀禮，前主委李國基、林芳旋和甫卸任的石兆（王民日）也應邀出席，期待新人新氣象，深入扎根基層，做好為民服務工作。
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