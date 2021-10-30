日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子夫婿小室圭，今年7月在美國參加的紐約州司法考試29日放榜，雖然小室圭的名字並未上榜，但因為公布榜單人數缺6人，無法判斷小室是否及格。

日本讀賣新聞報導，紐約州司法考試委員會29日在官網公告考試結果。考試委員會表示，這次共有9227人參與考試，其中5791人考試及格，錄取率約63%。

不過，29日公告的上榜名單只有5785人，有6人姓名未出現在公告榜單上，所以無法以此判斷小室是否考試及格。

至於公告名單人數為何少於及格名單人數，考試委員會僅表示「無法置評」。

小室5月畢業於紐約州的法學院，目前已在紐約市曼哈頓的法律事務所工作，身分是律師助理。

東京體育網報導，由於榜單上沒有小室圭（KEI KOMURO）的名字，所以小室有可能落榜。

擁有紐約州律師資格的日本律師清原博，在榜單公布前透過電訪在日本電視節目上表示，他認為小室圭一定可以及格。

美國大型律師事務所內考試及格的律師，年收入約2200萬日圓（約新台幣537萬元）；但若考試未及格僅擔任律師助理的話，年薪只有約600萬日圓。

清原說，就算小室圭這次沒有及格，紐約州一年舉辦兩次司法考試，下次考試時間是2022年2月，很快就可以再度應試。

依小室圭畢業的紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院等校來看，在美國國內修習法律的學生，首次參加司法考試的及格率約87%。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1101030