封測廠矽格(6257)受惠旺季需求暢旺、產能擴增及漲價效益挹注，2021年第三季稅後淨利達8.57億元、每股盈餘（EPS）1.92元，連3季改寫新高。累計前三季稅後淨利達20.99億元、每股盈餘4.74元，亦已超越去年全年紀錄、提前改寫新高。

矽格第三季合併營收46.8億元，季增11.3％、年增達41.98％，連2季改寫新高。毛利率30.65％，略優於第二季30.59％、低於去年同期32.3％，營益率則「雙升」至22.38％，創近7季高點，本業獲利顯著成長。

同時，矽格受惠匯兌轉為收益及處分收益增加，帶動第三季業外收益顯著轉盈，業內外皆美使歸屬母公司稅後淨利達8.57億元，季增達25.22％、年增達71％，每股盈餘1.92元，雙雙連3季改寫新高。

累計矽格前三季合併營收123.9億元、年增達39.02％，改寫同期新高。毛利率30.03％、營益率21.36％，雙創近7年同期高點。配合業外收益顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利達20.99億元、年增達61.67％，每股盈餘4.74元，已提前改寫全年新高記錄。

矽格受惠半導體相關晶片需求持續暢旺，集團布建的手機、電源管理、車用、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等測試產線，稼動率均維持近滿載狀態，配合產能擴增及漲價效益挹注，帶動今年營運逐季走強、

展望後市，矽格持續看好半導體市況，包括5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片訂單需求仍強勁，使集團投資公司及子公司前三季營收均較去年同期成長，在機器設備投資繼續增加下，對營運展望維持樂觀看待。

投顧法人指出，矽格目前接單未見趨緩，訂單能見度已達明年首季，雖然近期終端市場出現雜音，可能面臨客戶庫存盤點調整壓力，但第四季營運仍力拚續揚創高，同時看好全年營收成長逾35％、獲利成長近60％、每股盈餘估達近6.4元，改寫歷史新高。