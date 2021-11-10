美(吉吉)-KY(8466)受到原物料價格大幅上漲、及台幣兌人民幣與美元升值等衝擊，前三季歸屬於母公司稅後淨利0.62億元，年減75.38%、EPS0.93元，年減75.4%。

美(吉吉)10月營收受惠塞港影響趨緩，加速帶動遞延訂單出貨認列進度，10月合併營收已連續4個月成長，達新台幣3.3億元，創歷年新高，較去年同期大幅成長50.91％。前10月合併營收27.2億元，較去年同期成長13.96％。

美(吉吉)說，前3季PVC原物料價格較去年同期大幅上漲，影響前三季整體獲利表現，但集團近期已與客戶達成產品漲價協議，未來可望中和原料成本上漲的不利影響，並積極配合客戶船期排程，有助於加速認列先前漲價後遞延訂單。此外，集團持續關注市場環境變化並進行原料採購、業務接單、及產品訂價等策略調整，以期提高長期競爭力。

展望第4季，美(吉吉)目前整體在手訂單能見度仍佳，公司表示，目前大環境不利因素如運輸、原物料價格已稍緩解，故期望整體營運表現恢復成長動能。