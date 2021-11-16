中華(2204)今日參加法說會表示，因今年基期較高，以及同業新的商用車上市影響，公司保守預估明年內銷提車約4.4萬台，比今年的預估內銷提車約5.1萬台減少7000台，減幅約為13.7%。

中華汽車副總錢經武表示，今年(2021年)全年預估內銷提車約5.1萬台，但受到競爭影響，預估明年內銷提車約4.4萬台。

錢經武表示，今年代工台數有六期車漲價影響，台數提前位移，2022年會有一些下降，另外同業有新車加入市場，因此採保守預估明年內銷提車總數。

此外，第三季整體毛利率降至15.06%，主要是晶片供應以及原物料上漲的問題，公司預期第四季毛利率有機會回升，但受到晶片供應以及原物料上漲的問題持續，第四季毛利率恐難回到上半年的水準。

中華汽車外銷市場展望相對較佳，2021年預估全年外銷1300台，2022年預估全年外銷1500台。

外銷市場推出全新得利卡外銷中東、中美洲、大洋洲及中亞市場，預估2021年全年成車外銷1300台，較2020年成長74%。2022年預估全年外銷續增至1500台。

股利方面，中華車淨現金部位超過100億元，至於現金股利會考慮市場現況發放。另外，目前沒有減資計畫。

展望台灣車市，公司指出，第四季因國際疫情影響晶片供應短缺及船期不穩，進口車將呈現供車不足，全年汽車市場預估總量45.05萬台，比去年的45.7萬台下滑。

大陸1-9月汽車市場銷量1862.3萬台，較去年同期成長8.7%，大陸工信部指出，估計大陸第四季晶片短缺將比第三季有所緩解。

中華車前三季營收以及獲利均較去年同期增加，前三季合併營收247.09億元，較去年同期成長約8%；合併營業淨利18.87億元，較去年成長35%。前三季歸屬於母公司業主淨利32.18億元，年增近31%，前三季每股淨利5.9元。

中華車前三季毛利率為18.61%，營業毛利45.71億元，較去年同期成長11%，營業利益則較去年同期成長35%；公司指出，雖5~7月受到疫情影響，CMC汽車銷售4.07萬台，較去年同期增加3773台，年成長10%，配合整體生產成本下降，提升營業利益。

中華車前三季淨利較去年同期成長31%，除受惠於營業利益提升，主要是長期投資收益較去年同期增加6.68億元，其中裕隆、新安東京投資收益增加，以及福建奔馳、福建台亞，因大陸疫情趨緩後經濟成長，獲利大幅增加。

整體來看，中華汽車1~9月每股盈餘5.9元，較去年同期約成長31%，主要是今年1~9月銷售業績較去年同期成長，加上轉投資大陸事業業績大幅成長，使得整體獲利提升。