中國汽車工業協會22日公布最新統計，2021年10月，汽車晶片供應情況略優於9月，加上10月乘用車企業庫存較月初大幅下降，因此當月乘用車產銷降幅收窄較為顯著。

10月，乘用車產銷分別完成198.8萬輛和200.7萬輛，分別較9月增長12.5％和14.6％，分別較上年同期下降4.7％和5％，降幅比9月分別收窄9.2和11.5個百分點。與2019年相比，乘用車產銷年增2.4％和3.4％，與9月相比產銷增速均由負轉正。

2021年前10個月，乘用車產銷分別完成1664.8萬輛和1687.1萬輛，分別年增8.6％和8.8％，增幅比1～9月繼續回落2.1和2.2個百分點。與2019年同期相比，產銷分別年減2.3％和1.9％，降幅比前9個月分別收窄0.6和0.8個百分點。

2021年10月，國內生產的豪華車銷量完成30.3萬輛，年增長12.9％，增速較9月由負轉正。2021年前10個月，國內生產的豪華車銷量完成279.3萬輛，年增21.7％，高於乘用車累計增速12.9個百分點。