學習英語的年齡層不斷往下推進，小朋友越來越早開始累積英語實力。（讀者提供／游念育台北傳真）

台灣2030雙語政策即將上路，不少家長意識到孩子的英語學習刻不容緩，使得兒童英語學習與認證近年來都在逐步升溫，劍橋國際英語認證因歷史悠久，為世界各國廣泛採用，因此劍橋兒童英語認證（YLE）也獲得廣大家長認同報名。英國劍橋大學考試院亞洲區專業試務培訓教育長Joel Laughren表示，根據統計，台灣小朋友劍橋英語認證的成績在全世界國家當中超越平均，也突顯台灣對英語教育的重視程度。

Joel Laughren觀察台灣多年，認為台灣在劍橋兒童英語認證（YLE）中表現優異，成績超出世界平均，主要因為隨著國際化浪潮，學習英語的年齡層不斷往下推進，小朋友越來越早開始累積英語實力。今年在5月之前，台灣的報名狀況都是持續增加的，他評估若沒有進入三級警戒，今年報名人數肯定會突破歷史新高。

Joel Laughren提到，亞太地區各國對於參與劍橋兒童英語認證都有愈來愈積極的趨勢，例如香港就有幼兒園用英文程度篩選入學，而越南參加劍橋英語認證主要是由公立學校來積極推動。但他不鼓勵像香港一樣要求孩子去學，這給他們很大的壓力，而是建議透過鼓勵的方式，讓學英文變好玩，也能強化孩子學英文的續航力。

劍橋兒童英語認證（YLE）的設計理念專注於「進步了多少」而非「揪出錯誤」，認證沒有合格、不合格之別，每個項目最多得5個盾牌，就像在解任務一般，每多拿到一張盾牌「成就解鎖」，就是讓孩子在學習中得到成就感。

Joel Laughren建議學英語應該以「英語為主、中文為輔」，他強調，英語不應該只存在於每周2次40分鐘的課程裡，而是融入在生活與遊戲當中，才能有較佳的學習成果。

寰宇家庭副總裁Thomas Hayton指出寓教於樂能讓幼兒學習外語更加積極持久，針對「讓學英文變好玩」的方向，致力幼兒美語教育的寰宇家庭副總裁Thomas Hayton也肯定寓教於樂確實是提升孩子學習的有效方式，例如寰宇家庭旗下的迪士尼美語世界學習系統，以家庭為中心，打造美語環境讓幼兒能自然的以母語學習法來習得美語。

面對雙語國家的政策，雙語學校也開始愈來愈多，有些家長為自己不熟悉英語而感到焦慮，Joel Laughren表示，「不要讓學英文變成一件壓力很大的事情，在孩子幼齡就把英語帶進日常生活，及早接觸、樂在學習、持續不懈，其實就這麼簡單。」

Joel Laughren指出，與其緊張，不如和孩子共同打開英文配音卡通、買本有趣的英語漫畫，甚至讓孩子教自己英文來獲得成就感，多用正面鼓勵的方式，家長也能成為孩子學好英文的超強助攻。