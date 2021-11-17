外國人看台灣交通有多可怕？一名在台日本作家16日在日本Yahoo新聞發表文章，指出去年台灣交通事故件數及死亡數比日本還多，更以自身觀察點出台灣交通文化問題，奉勸日本人在旅遊禁令解除後要來台灣，一定要留意交通安全。該篇文章不僅在日本Yahoo個人專欄國際分類排名第二，也引起台灣網友討論。

居住在台灣的日本專欄作家田中美帆，16日在日本Yahoo新聞個人專欄發表「在台灣旅行解禁前最好要知道的事 談當地交通情況的嚴重性」一文，提及台灣女作家陳柔縉遭外送員撞死的事故，惋惜無法再見陳柔縉一面，令她感到悲傷而且憤怒，「會強烈使用『憤怒』一詞，是因為我知道台灣交通有多可怕」。

田中比對日本及台灣交通事故的官方統計，發現2020年台灣共發生36萬2,393起交通事故、造成2,972人死亡，兩項數據皆多於人口更多的日本，「我對台灣如此多的事故數字感到無比震驚」。

在田中的眼中，台灣交通文化仍是30年前的「汽車優先」、「駕駛優先」，路上的駕駛不會讓行人先通過，汽機車會在行人前面穿越，如果不小心就會發生擦撞，即使在狹窄的巷子裡仍會有許多速度飛快的車輛經過，也疑惑台灣人在駕訓班到底學了什麼，「不遵守基本的交通原則，絕對不是任何一個駕駛的問題，而是整個社會的問題、一個迫切要解決的結構性問題」。

田中也點出兩項台灣駕駛問題，一是駕駛不願禮讓救護車的行為，「我在台灣的日常裡多次看到這種情況」，另一個則是公車或計程車駕駛，在長輩還沒坐穩前，就開始移動車輛，導致乘客跌倒受傷。田中也稱，每天在台灣有8個人死於交通事故當中，希望想去台灣觀光的日本人，要特別注意交通事故。

田中的文章被分享到PTT八卦板，台灣網友紛紛表示認同，「無法反駁」、「日本30年前的交通都比現在台灣好」、「事實，一堆人開車不禮讓行人丟臉丟到國外」、「事實沒啥好辯的，真的爛」、「這麼好考照，一堆低端上路啊」、「政府不解決道路問題，就很難加重交通違規」。