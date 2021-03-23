無良駕駛 開車強行穿過斑馬線學生隊伍 影片曝光網友罵翻（仁愛警分局提供）

一大早上學時間6名中學生過斑馬線要進學校時，竟然差點被轎車高速撞上。南投縣仁愛國中今（23）日公布一段監視器影片，一輛白色轎車高速衝向準備過馬路的國中學生，老師站出來比手勢攔檔車輛，駕駛不但沒有減速還加速闖過。影片曝光引起網友一面倒怒批：太扯。

從仁愛國中校方公佈的監視器影片中可見，上午7點20分左右，6名學生抵達校方門口正要過馬路進學校，老師撐著紅傘站到斑馬線上，伸出右手示意來往車輛減速慢行。不料，疾駛而來的白色轎車卻沒有絲毫沒有減速，朝學生直衝過來。老師趕緊吹哨子提醒正在過馬路的學生快跑，3名學生急忙跑步往前躲避車輛，後面3人則是趕緊往後退，白色轎車接著疑似加速通過。

差點就被撞上的學生飽受驚嚇，值勤老師也嚇出一身冷汗了。事後將監視器影片PO上網路，譴責完全不禮讓學生的無良駕駛人。仁愛國中校方指出，校門口的省道台14甲線是連接埔里通往清境合歡山的主要道路，駕駛人下山經過彎蜒山路之後，看到校門口的直線道，都會不自覺地加速行駛。校長朱佩芬告訴記者，因為車流量不足，校門口無法增設交通號誌，她一直很擔心老師們跟孩子們的安全。

誇張的影片曝光，引起網友痛批無良駕駛不把學生的命當成命，同時向警方檢舉。仁愛分局交通隊檢視畫面後，找到車主資料並以行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行之違規行為，並依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項開出紅單告發，最高可處新台幣1200至3600元罰鍰。

無良駕駛開車強行穿過斑馬線學生隊伍，警方告發開出紅單。（仁愛警分局提供）

(中時新聞網)