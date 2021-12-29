2012年女星Makiyo醉毆小黃運將一事鬧得沸沸揚揚，震驚全台，而同行的友人都受到影響，其中女星湘瑩（王湘瑩）更因此演藝事業停擺，但她明明是唯一勸阻施暴，更在事情曝光後最有誠意道歉的人，讓網友認證她是全案最無辜「受害者」；近日有《批踢踢實業坊》鄉民在表特板曬出多張湘瑩性感照，39歲現況依舊超兇，勾起不少人回憶「永遠的小惡魔」。

湘瑩昔日因在節目上當助理主持，性感形象深植人心。(圖/ 取自中時資料庫，李德威攝)

今（29）日上午有《批踢踢》鄉民在表特板發文，分享多張女星湘瑩的性感照，有居家生活、運動或穿搭美照，表示「蠻性感的，以前很喜歡看她上節目」；底下也引起其他網友熱烈討論，「她真的超正，但是最衰的就是她」、「看過本人，超亮眼漂亮」、「小惡魔那時候真的讚」。

現年39歲的湘瑩目前偶爾還是會上談話性節目，也有客串一些電視劇配角，依舊在演藝圈奮鬥，而她也經常透過IG分享近況；過去湘瑩就以性感身材著名，現在依然保持曼妙身材，不時都能看到她的清涼養眼美照，有資深粉絲更大讚，「永遠記得小惡魔趴在沙發被徐乃麟打屁股的曲線」，可見當年魅力有多大。

其中有人更提起當年在醉毆運將事件曝光後，運將本人也說，「她（湘瑩）是唯一沒打人又一直道歉的」，不過，湘瑩卻和同行的Makiyo、丫子、日籍友人都受影響，演藝生涯更是近乎全毀；即便神隱4年反省才回歸演藝圈，甚至曾改名「王書喬」想重新出發，但因為被貼上「打人標籤」，再也回不去當年迷人小惡魔了。