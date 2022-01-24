每個人的童年回憶都有幾部最愛的卡通，日本漫畫改編的熱血卡通《灌籃高手》，成為受不少七、八年級生歡迎的卡通。有網友就將台灣政壇人物比喻成劇中角色，其中因外型亮眼非常受女生歡迎、又很會打球的湘北高中隊員流川楓，讓不少人印象深刻。該網友舉例「政壇流川楓」就是國民黨立委蔣萬安，女主角晴子則是國民黨立委陳玉珍。對此，資深媒體人黃暐瀚直呼「太有才了」。

經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館22日開幕，身為蔣家後代的立委蔣萬安（見圖）出席活動，力讚祖父「一直以來是民眾感念的總統」更表示自己會學習蔣經國「勤政愛民」！（陳怡誠攝）

黃暐瀚24日在臉書貼文指出，上禮拜自己在網路節目「暐瀚觀點」中提出「赤木贏不了河田、湘北還是可以贏山王」的比喻。喜歡「灌籃高手」的網友們，應該都聽懂他的意思了。籃球不是靠一個人贏的，政治也是。

黃暐瀚提到，至於國民黨是不是「湘北」？不是那麼重要。湘北贏了山王之後，第二場氣力放盡，慘遭淘汰，放眼政壇，台灣未必有政黨，想要像「湘北」。在幾篇網路的討論文中，這篇吸引了自己的眼球，因為太有才了，這位網友～給你一個讚！

======以下網友對號入座文章======

湘北高中：KMT(國民黨)

安西教練：連勝文 (湘北的教練，身型肥胖，貌似肯德基上校，總是「喔呵呵呵」的笑)

彩子：洪秀柱 (個性活潑有朝氣，豐唇為最大特徵)

赤木剛憲：朱立倫 (從接觸籃球以來，一直懷抱著「稱霸全國」的夢想)

三井壽：顏寬恆 (離開籃球後的三井成為不良少年，但遇上恩師後自白還是很想打籃球)

宮城良田：趙少康 (在赤木引退後成為新隊長，以成為嚴格鍛練隊員的魔鬼隊長自許)

流川楓：蔣萬安 (被稱為超級新人，非常受女生歡迎，專屬親衛隊人數在持續增加)

櫻木花道：韓國瑜 (體能極為勁爆，爆發力驚人，湘北跟陵南的不安定因素)

晴子：陳玉珍 (個性單純花痴，一直暗戀流川楓，但不知道自己被櫻木花道暗戀)

高宮望：侯友宜 (外表戴眼鏡平頭圓滾滾的胖子，不在球隊內)

角田悟：江啟臣 (對戰山王工業時曾短暫頂替櫻木，結果光是卡位就用盡了氣力)

山王工業：DPP(民進黨)

堂本五郎：蔡英文 (山王教練，能冷靜地分析對策，即使局勢不利也能即時找到解決辦法)

後控後衛深津一成：蕭美琴 (個性沉著冷靜，是堂本最信賴的球員)

中鋒河田雅史：蘇貞昌 (從後衛到前鋒再到中鋒，使他成最強的中鋒。被譏為禿頭猩猩)

小前鋒澤北榮治：賴清德 (山王王牌，但缺點在於容易因缺少強敵而精神不集中)

得分後衛一之倉聰：陳時中 (全國有名的防守專家，耐力過於常人，被稱為忍耐力之男)

得分後衛松本稔：鄭文燦 (當澤北不在場時他就是山王的王牌，然而心理質素比澤北更差)

中鋒河田美紀男：陳其邁 (籃球前途相當被看好，但最缺乏的是經驗與自信。被櫻木壓制)

陵南高中：TMD（應該是TPP才對～ＸＤ）

田岡教練：柯媽媽 (到湘北招兵買馬，很賞識三井、宮城、流川、可惜三人各自拒絕了)

魚住純：柯文哲 (陵南隊隊長，十分在意人們對自己的評價，球商不高)

仙道彰：陳珮琪 (是神奈川縣高中聯賽最優秀球員之一，能當各種角色，陵南隊的王牌)

福田吉兆：高虹安 (禁區附近破壞力強大，得分能力強但射程很短，防守能力比較薄弱)

越野宏明：黃瀞瑩 (位置是得分後衛。實力中庸沒有特色)

植草智之：賴香伶 (被田岡教練認為雖然沒有太多過人之處，但失誤很少)

相田彥一：蔡璧如 (喜歡蒐集各隊資料，筆記本不離手，與其說是球員更像經理的怪咖)

池上亮二：麥當勞服務生