王瑞德也說陳松勇與印傭之間沒有男女之間的事情。（摘自《新聞挖挖哇》臉書影片）

白冰冰主持《我愛冰冰show》幫助許多資深藝人和新人。（中視提供，資料照）

80歲金馬影帝陳松勇上月病逝，他生前與照護他多年的印傭Yule情同父女，曾說過要給她200萬元遺產，蔚為佳話。鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇》日前以「白冰冰爆陳松勇特殊方法復健中風」為題討論，名嘴王瑞德重提當年白冰冰曾講到陳松勇中風後是用刺激下體方式復健，事後節目官方臉書粉絲團以「狠戳陳松勇痛處？白冰冰爆料父女情不單純？」為題貼文，並將影片上傳YouTube；白冰冰深夜在臉書發出3點聲明，痛批鄭弘儀及王瑞德含血噴人，說自己沒見過陳松勇的看護，更不知道他們相處狀況，「怎可信口開河，污衊往生的人，欺負努力幫助老人新人的我」。

白冰冰今受訪時表示，這是2018年3月在《冰冰show》錄影空檔時，她因心疼女星林佳儀的弟弟多年前因吸入大量乾冰導致腦部缺氧而變成植物人，行動無法自主好幾年，每個月都要花費好幾萬醫療看護費用，手部、足部等刺激該做的都做了卻不見起色，才會做此建議，「當時真的是聽了某位演藝圈前輩中風是這樣好的，他中風後不能走、四肢都不能動，連『那裡』也不能動，因為單身，所以請特種行業幫助他，後來又可以健步如飛、可以走動了」。她說當時講了好幾個演藝圈前輩中風的人名，也不是只有講到陳松勇，被剪接後變成只講了陳松勇。

白冰冰說，當時記者去問陳松勇回應時，問成是他的印傭，「我根本不是在講他的印傭，當時問的人已經問歪，我那時沒趕快澄清，想說我講的不是這意思，我們又是好友，事後也聊一聊就好了。但那時陳松勇大哥還在，還可以反駁，現在人走了，已經不在了，也不能反駁澄清，而且還去污衊到另一個女生，Yule真的很無辜，我還能反駁，人家一個弱勢外傭，誰幫她說話？她該找誰申冤？」她說，陳松勇這名字現在已經是印尼看護外勞界裡的英雄偶像，他給了Yule兩百萬的事，讓大家對他是多麼崇拜，演變成這樣，崇拜不見了。

白冰冰重申，當初聊此事的初衷，就是想幫助林佳儀和家人，「我成天幫助老藝人、新人，給大家有機會，怎麼會把人家的善意，在做節目時拿出來這樣講？尤其如果陳大哥如果還在、還能反駁都沒問題，人死為大，人不在了就是不能提，尤其會扯到另一個女生，有些人萬一相信，她這輩子不是要活在被懷疑的眼光嗎？對她不很公平」。

對於節目內容引發軒然大波，主持人鄭弘儀受訪時表示，「冰冰姐可能誤會了，節目上是瑞德引述報導講這件事，我當時根本沒講話，後來瑞德也補充說整件事當時發生後冰冰姐就有說是開玩笑的，誤會已經有解開。」而且我還講說一定沒有，Yule在印尼也有她的家世。」他無奈表示自己對這件事真的不了解，也不知如何緩頰。

名嘴王瑞德也在臉書發文，強調：「事實就是最好的證明！我從頭到尾沒有說陳松勇大哥和印傭關係不尋常，他們就是情同父女，網媒小編下標莫名其妙，批評的人有看過我說的內容嗎？」

王瑞德說，白冰冰當時是基於好意，對林佳儀說這件事，當時提到「如果印尼看護願意的話，之後就突然蹦出陳松勇大哥的事，當年2018年媒體才會做如此連結報導。媒體有採訪陳松勇的回應。白冰冰後來有改口說是找特種行業。但是陳松勇強調復健的部位是手腳，沒有這回事。我只是忠實呈現當年的事件。而且，我在節目中特別強調應該是基於好意或開玩笑。再講一遍：我沒有說陳松勇和印傭關係不尋常！我在節目中是説他們情同父女！我沒有胡説八道，更沒有造謠，法律和道德的分寸我非常清楚！至於不分青紅皂白留言罵我的人，不囉唆，我直接提告！」

還原《挖挖哇》節目內容，王瑞德確實在節目中並未提及陳松勇與印傭關係不尋常，他僅說，事實上根據陳松勇周遭朋友說，陳松勇是有讓她摸一個地方，「摸他的鮪魚肚，摸摸，是像父女情的親密，感覺上沒有男女之間的事情」，鄭弘儀當下接話：「我猜一定沒有，他身體不好，Yule在印尼也有她的家世」，王也說「她有老公、有小孩，這樣講不好」。