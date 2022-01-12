名嘴王瑞德日前在鄭弘儀主持的節目中影射白冰冰爆料陳松勇和印尼籍看護Yule的父女關係不單純，被白冰冰發文痛斥「含血噴人」，鄭弘儀事後強調不會道歉，並在節目中還原經過，隔空反問白冰冰：「你怎麼可以說我含血噴人？」律師劉韋廷也出面緩頰，表示雙方誤會一場。

節目《新聞挖挖哇》昨（11日）錄影時，鄭弘儀在開頭便主動回應遭白冰冰指控一事，他拿出王瑞德引述《ETTODAY》2018年3月的新聞報導，一五一十地還原當時情況，白冰冰因心疼女星林佳儀的弟弟中風，建議用自慰的方式復健，還爆料陳松勇也用這招，協助者為印傭，陳松勇立即否認，白冰冰則改口誤會一場，大家已冰釋。

鄭弘儀再度澄清：「我要說第一個，引述的不是我，你怎麼可以說我含血噴人？第二個，王瑞德引述的是新聞，還是白冰冰姐自己講的，王瑞德有說後來證實是誤會一場。」鄭弘儀也說錄製該集時，律師劉韋廷有在現場見證，反問對方：「你覺得我有要含血噴人嗎？」

劉韋廷馬上回應：「完全沒有。」他解釋鄭弘儀沒要求王瑞德說這段，且王瑞德也表明這是白冰冰和陳松勇的玩笑話，和鄭弘儀都沒有加油添醋，推斷白冰冰可能看了各大媒體產生誤解，「如果冰冰姐她真的去看《新聞挖挖哇》，應該可以瞭解完全沒有任何要詆毀冰冰姐的內容，更沒有鄭大哥要去做含血噴人這件事，所以我覺得這可能是雙方的誤會一場。」

1:04-5:01為鄭弘儀還原事情經過的片段。

白冰冰昨（11日）針對此事受訪，稱當時記者去問陳松勇的回應，問成是他的印傭，「我根本不是在講他的印傭，當時問的人已經問歪。但我那時講的不是這意思，我們又是好友，事後也聊一聊就好了。當時陳松勇大哥還在，還可以反駁，現在人走了，已經不在了，也不能澄清，而且還去污衊到另一個女生，Yule真的很無辜，我還能反駁，人家一個弱勢外傭，該找誰申冤？」

王瑞德也在臉書澄清：「我從頭到尾沒有說陳松勇大哥和印傭關係不尋常，他們就是情同父女」更表示：「不分青紅皂白留言罵我的人，不嚕囌，我直接提告！」