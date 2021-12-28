陳松勇享壽80歲，今在台北市立第一殯儀館舉行追思會。（粘耿豪攝）

金馬影帝陳松勇本月17日病逝，享壽80歲，今在台北市立第一殯儀館舉行追思會，期間陳松勇的二弟陳翁欽突然兩度出面澄清，稱三弟陳鴻章亂說話，表示陳松勇生前一直有立遺囑，還請媒體不要寫錯他的名字，寫成陳鴻章，言談可聽出兄弟間有不合。

詢問陳翁欽他是否與陳鴻章不合，他說最氣弟弟去找哥哥，但哥哥什麼病況狀況都沒跟自己說，連後事、遺囑都沒跟他討論，是直到陳松勇住進加護病房才被通知，還是由弟媳匿名傳簡訊，連住哪的醫院病房都沒說，讓他氣得罵陳鴻章「沒天良」。至於手足間怎會不知彼此近況？陳翁欽說因為自己不看媒體，平時都在修練氣功。

陳翁欽跟陳松勇已10年沒聯絡，跟陳鴻章7年沒聯絡，原因是自己身體不好、血壓高，隱居練氣功不想惹塵埃，不過陳翁欽也說，多年前陳松勇剛中風，自己有去陪哥哥住了2個月，教哥哥氣功復健，也自認以前很疼弟弟，曝陳鴻章曾跟陳松勇借100萬，結果只還了一點就還不出來，後來債由當二哥的扛，陳翁欽幫出了30萬。