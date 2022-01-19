大陸女星高圓圓是著名的氣質女星和幸福人妻代表，儘管高圓圓已升格當媽，依舊無損她的高顏值和仙氣，而高圓圓今（18日）則和女星王真兒一起現身直播活動、宣傳新戲《完美伴侶》，陸網事後還瘋傳一組高圓圓的無P照，她五官精緻、氣色佳，整體狀態好到不科學。

電視劇《完美伴侶》是高圓圓產後復出作品之一，她在劇中飾演要面對工作、家庭和親子問題的律師「陳珊」，高圓圓還為角色改變自己的招牌黑髮，不難看出她的敬業以及對作品的重視，而高圓圓近期也緊鑼密鼓跑宣傳，她今就和劇中女星王真兒一起現身《新浪娛樂》的直播活動，高圓圓親民闖關、玩遊戲，毫無明星架子更是圈粉無數。

高圓圓生圖依舊五官俏麗、氣質佳。（圖／取材自新浪娛樂微博）

高圓圓輕鬆駕馭粉絲的無P鏡頭。（圖／取材自新浪娛樂微博）

陸網事後還瘋傳一組高圓圓的生圖，她五官精緻、氣色佳，身材纖細的高圓圓氣質爆表，完全看不出她已是42歲的熟女，天生麗質的高圓圓輕鬆駕馭粉絲的無P鏡頭，高圓圓狀態好到不科學，甚至完勝身邊33歲的王真兒，網友也狂讚：「生圖也這麼能打」、「女神不會老嗎」、「圓圓女神好漂亮」。

雖然高圓圓是著名的凍齡美女，但她也仍遭酸民嫌老態，對此，高圓圓日前接受專訪時，她就高EQ說，自己每天都會照鏡子、看自己的臉，這是她早就清楚的事，但高圓圓沒有特別感覺，她還是希望能用演技和作品證明一切。