42歲大陸女星高圓圓和趙又廷結婚8年，育有3歲女兒Rhea，今(4日)大陸媒體報導，直擊高圓圓現身上海街頭，她全身包緊緊，上半身選穿了一件米白色絨毛大衣，頭上戴了頂貝蕾帽，打扮有如少女，媒體發現她邊走邊和人視訊通話，只是電話那頭的人不是趙又廷，而是女兒Rhea，而高圓圓的這組照片釋出後，引來正反兩極評論，還有人狠酸：「大媽」，引來其他粉絲抱不平說：「你以後也會是個大媽」。

高圓圓因外型亮麗、氣質清秀，早年被封為自然系女神，但她2019年生下一女後，外貌轉變問題常引發討論，甚至還有人認為她衰老不少，去年她在電視劇《光榮與夢想》飾演宋美齡一角，劇照曝光，不知是光線還是妝容問題，讓許多網友都驚訝她臉上多了不少皺紋，對此，高圓圓也多次親上火線回應。

高圓圓在《光榮與夢想》中被指蒼老許多。（圖／翻攝自秒拍）

受訪時，高圓圓坦言常聽到外界閒言閒語，但說實話自己就是和自己相處時間最多的人，她每天都會花時間照鏡子，所以如果有網友批評高圓圓變老，她其實比所有人都早知道這件事，但她沒太大感覺，並表示她身為演員現在更在乎的是作品，能否將角色演好比是否能長久保持一個大家所期望的狀態重要。

有酸民酸高圓圓外貌。（圖／取自新浪娛樂）

今據《新浪娛樂》報導，有媒體在上海街頭看到高圓圓邊燦笑邊玩視訊，而電話那頭的人正是她的寶貝女兒，她邊燦笑邊跟女兒對話，一副有女萬事足的模樣，網友回應：「幾個結了婚的北京大妞章子怡、楊冪、高圓圓，高圓圓口碑最好。」、「我愛高圓圓！」、「都中年大媽了，還在吹甜美可愛呢，你羞不羞啊!」、「你以後也會是個大媽，你媽也是個大媽，自取其辱」。