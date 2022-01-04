昨日傍晚17時46分花蓮縣外海出現規模6.0地震，搖晃時間接近1分鐘，幾乎全台有感，讓不少民眾嚇到驚魂未定，美女主播巫嘉芬曬出地震後，家門口瓷磚碎滿地的照片，心有餘悸表示差點滿臉都是血了。

巫嘉芬在地震後發文報平安，她表示第一次被地震嚇死，當下劇烈搖晃時，聽到家門口有奇怪聲音，想說出去檢查一下，結果門一開門整個人嚇壞，只見碎裂瓷磚散落一地，從PO出的照片看得出相當怵目驚心，讓她心有餘悸表示：「還好我人還沒踏出去，不然我現在應該臉上都血吧」，對於自己幸運躲過一劫，她還不忘開玩笑：「平常真的要多做善事」。

眼見驚魂未定的她，網友紛紛留言關切：「這個要叫管委會派人來檢修」、「挖⋯這太恐怖了吧，還好人沒事」、「好加在人沒事，平安就好」、「怎麼震一下就變這樣，不會是海砂屋吧」、「只要人平安沒事才是最重要」、「這有偷工減料嫌疑」、「我住宜蘭搖好久」、「我這只有搖一下就沒了～沒想到北部那麼厲害」。

至於為何這次許多人沒收到國家警報簡訊？地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位於外海較遠位置，外海測站非常少，都是震波上岸後才會收到震央距離、深度、規模等資訊，雖然宜蘭與大台北震度達4級，已到國家級警報標準，但在資訊不足下，系統針對台北、宜蘭、花蓮推估震度只有3級，所以才沒有發布災防告警細胞廣播訊息系統。