金鐘視后尹馨與大她5歲的Selina前夫、律師張承中（阿中）有過一段情，兩人交往2年多，戀情最後在2021年3月和平分手，但尹馨和張承中卻在去年8月被拍到溫馨接送，兩人遭指上演大復合，不過尹馨否認舊情復燃，她昨（11日）則罕見在IG公布感情狀態：「單身的日子，愜意又忙碌，從容又緊湊。」

尹馨2019年底認愛Selina前夫張承中，當時她大方表示，彼此是以結婚為前提交往，小倆口交往約2年後，讓外界相當關注兩人是否會論及婚嫁，沒想到卻在去年3月傳出分手，尹馨則透過經紀人低調證實：「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了」，因此決定回到朋友的位子，尹馨也大器祝福張承中。

不過張承中和尹馨和平分手後，兩人隨即被爆藕斷絲連，張承中和尹馨去年8月被媒體直擊，張承中溫馨貼送尹馨、兩人一起外出用餐，當時張承中僅表示，尹馨是找他討論工作計畫，但張承中沒有多說明感情狀態，而尹馨則選在昨天「111年1月11日」，在IG公布感情狀態：「單身的日子，愜意又忙碌，從容又緊湊」，並表示：「新作品正拍攝中，期待進度不受疫情影響太多，快點與各位分享。」

43歲尹馨作品橫跨電影、電視與舞台劇，演藝事業受金鐘獎、多倫多電影節、台北電影獎肯定，是公認的實力派演員，不過尹馨的情路卻相對顛簸，儘管她情史豐富，過去對象非富即貴，而尹馨過去大方認愛張承中，外界一度看好兩人會修成正果，不料仍以分手收場。