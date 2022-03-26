今年清明節連續假期共計4天，交通部高速公路局預期將有大量掃墓及旅遊車潮出現，尖峰時段易造成部分路段車多壅塞，建議用路人可改走台61線西濱快速公路，尤其新竹至台南路段全線設計標準與國道接近，可作為國1及國3中南部路段的替代道路。

高公局指出，北部欲往返中南部地區的民眾，可利用國3西濱交流道銜接台61線，避開國道中南部地區壅塞路段。

經分析，歷年清明節連假期間，國1及國3中部鄰近墓區路段交通量較大，易發生出口回堵及主線壅塞，高公局建議往返國道新竹至台南路段民眾，可從國道3號115公里處的西濱交流道直接銜接台61線行駛至台南地區；新竹至台南沿途的用路人，橫向可利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84與台61線銜接。

清明連假第3、4日的上午7時至晚間12時，實施國3西濱交流道北向入口匝道封閉，民眾可行駛至台61香山匝道經香山聯絡道從國3香山交流道駛回國3，或行駛台15線至新竹地區，沿途均設有標誌導引。