嘉義縣某鄉鎮市代表會周姓主席被控採購茶葉、酒品、香腸禮盒、訂餐宴等經費，低價買高價核銷，6年多來涉嫌以虛報浮報手法利用職務之便詐領公款達133萬7180元，檢方24日依貪汙罪起訴周姓主席，並建請從重量刑25年，繼續羈押。

嘉義地檢署起訴指出，周姓主席擔任鄉代會主席多年，竟自2015年2月起，藉購辦茶葉、酒品、香腸禮盒及訂購宴席餐飲等機會，分別虛報、以低價高報或以少量報多量，利用取得農民出售農產物的空白收據、免用統一發票收據或收據等填載不實內容，交給不知情的承辦人員核銷公帑。

起訴指出，周嫌涉嫌浮報購辦茶葉經費詐貪公款共18次，每次以2萬6400元至9萬9300元不等之金額虛浮報；2019年1月間，未實際採購酒品，竟以酒商之空白銷貨憑單填載數量30瓶，每瓶單價1550元之總價4萬6500元之不實內容，向鄉代會虛報詐領4萬6500元。

2018年10月至2021年10月間，藉由訂購宴席餐飲之機會，虛報或浮報金額詐領公款3次、每次3500元至9萬7500元不等。

2015年2月至2020年9月止，購辦香腸禮盒每次以3500元至6萬8400元不等金額，向鄉代會虛報或浮報詐領公款共8次。

檢方認為周姓被告擔任鄉代會主席多年，利用職務之便詐領公款，敗壞官箴，影響社會大眾對於公務員執行職務之廉潔、公正、程序透明之要求，建請法院予以從重量處應執行有期徒刑25年，以資懲儆。

此外，請審酌周姓被告在查獲後試圖隱匿行蹤、偵查中矢口否認犯行，為保障審理程序之順遂進行，應予續行羈押禁見。

周姓主席於去年11月11日案發時，檢察官陳靜慧指揮調查官傳喚、拘提他時，他早一步聞風神隱，手機關機失聯，檢調大規模找人，後來在嘉義市找到人。

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