國內疫情暴發以來，不少民眾身體有異樣，卻不敢到醫院檢查，苗栗56歲周姓婦女健康出現異常，卻遲遲不就醫，直到好友勸說才就診，結果已經是乳癌晚期。苗栗大千綜合醫院外科部最近一個月以來，就接到4位類似周婦的案例，都是擔心疫情延誤就醫，發現時都已經是乳癌晚期。

周姓婦女在去年5月疫情暴發前，發現自己的乳房有硬塊，但後來全台不停有群聚感染，讓她嚇得不敢去醫院，殊不知硬塊慢慢變成惡性腫瘤，周婦也任其增大。

直到最近左乳房外側已經出現潰爛出血，日前在好友勸說下到醫院檢查，經切片證實為常見的乳管浸潤性乳癌，且大小已超過8公分，最後才願意進行手術切除乳房與治療。

有2位病人則是因有乳癌家族史，以及乳房經常性長腫塊，定期回診追蹤，卻因疫情影響，擔心到醫院檢查增加感染風險，就中斷追蹤檢查，沒想到最近疫情緩和再次檢查已是第二期乳癌；另位婦人跟周姓婦女一樣，自知有硬塊不肯在疫情期間做檢查，最後也是診斷為乳癌晚期。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，女性癌症頭號殺手乳癌，乳癌高峰期約45到69歲之間，定期的乳房攝影加超音波檢查是揪出早期乳癌的利器，國健署目前有補助45到69歲婦女，以及40到44歲具有乳癌家族病史，兩年一次免費的乳房X光攝影檢查。

馮啟彥說，早期發現不僅不用切除乳房，積極追蹤治療，5年內的存活率高達9成，定期接受檢查可降低2至3成的乳癌死亡率，顯見預防勝於治療，也呼籲民眾做好防疫，還是能夠安心到醫院看診。