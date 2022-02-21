中橫便道17.1公里處， 21日早上遭巨石砸出大洞，橋面多處嚴重凹陷。（民眾提供）

寒流全台發威，台中市和平山區雨勢不斷，中橫便道17.1公里處，登仙溪靠近德基路段，21日早上遭巨石砸出大洞，橋面多處嚴重凹陷，現場觸目驚心，受損路段長達30公尺，便道暫不開放通行。谷關工務段表示，由於目前山上仍持續下雨，待天氣穩定後，立即進駐清理及修護。