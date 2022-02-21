中橫便道落巨石 砸毀橋面受損長達30公尺 12:262022/02/21 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中橫便道17.1公里處， 21日早上遭巨石砸出大洞，橋面多處嚴重凹陷。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中橫便道17.1公里處， 21日早上遭巨石砸出大洞，橋面多處嚴重凹陷。（民眾提供） 寒流全台發威，台中市和平山區雨勢不斷，中橫便道17.1公里處，登仙溪靠近德基路段，21日早上遭巨石砸出大洞，橋面多處嚴重凹陷，現場觸目驚心，受損路段長達30公尺，便道暫不開放通行。谷關工務段表示，由於目前山上仍持續下雨，待天氣穩定後，立即進駐清理及修護。 半導體零組件持續短缺、豐田車體產能已達極限 Toyota Land Cruiser 300 車型交車期長達4年 霧峰北坑2號橋改建 預計2023年2月完工 盼帶動地方觀光 #中橫便道 #橋面 #受損 #長達 #巨石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國姓鄉元寶土地公廟 蟾蜍巨石賜你發 04:102022/01/12 地方新聞 三星宣布延長Galaxy產品系統升級支援年限至四代 12:002022/02/10 財經 春節遊梨山賞櫻 南北遊客這樣走 04:102022/01/22 地方新聞 布萊德利庫柏首度全裸上陣壓力大 劇組圍觀遛鳥長達6小時 18:432022/01/25 娛樂 青海6.9級地震 啟動大陸國家地震三級應急響應 蘭新高鐵受損停運 11:452022/01/08 兩岸 紐西蘭：火山噴發造成東加重大災損 無人罹難 14:142022/01/16 國際 春節出遊大梨山賞櫻 省道交通疏運報你知 11:332022/01/21 生活 頭條揭密》專業不足發掘定陵造成考古災難 周恩來嚴令禁挖皇陵 03:492022/01/29 政治 才花500萬修繕！北市天橋地面水泥脫落 挨轟豆腐渣工程 12:562022/01/21 寶島 基隆外木山40公噸巨石崩落 休旅車驚險閃過畫面曝光 16:572022/02/05 社會 驚悚！基隆外木山3米巨石崩落 賓士驚險躲過人車平安 14:232022/02/05 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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