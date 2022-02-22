中橫公路77K靈甫橋段上邊坡坍方，梨山分駐所警員擺放交通錐並拉起封鎖線實施管制。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

中橫公路77K靈甫橋段上邊坡坍方，梨山分駐所警員擺放交通錐並拉起封鎖線實施管制。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段出動機具清除靈甫橋坍方碎石，暫時搶通單線通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段出動機具清除靈甫橋坍方碎石，暫時搶通單線通行（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

台8線中橫公路77K靈甫橋段22日清晨發生邊坡坍方，碎石堆佔據30公尺路面，造成雙向阻斷，當時幸無人車經過，但德基至梨山無法通行。由於德基往谷關的中橫便道昨日也遭巨石砸出天坑，交通中斷，佳陽及新佳陽部落約160戶居民一度受困，傍晚5點搶通採單線通行。

和平分局梨山分駐所警員顏瑞隆清晨獲報靈甫橋上邊坡崩塌，立即趕往現場，擺放交通錐並拉起封鎖線實施管制，維護用路安全；今日上午谷關工務段搶修廠商評估，因上邊坡持續掉落碎石，人員及機具無法靠近清清除坍方土石，機械於現場待命。

谷關工務段長呂正安表示，近日天寒地凍，山區土石冷縮鬆動，加上降雨增加含水量，靈甫橋上邊坡22日清晨無預警崩塌，約有30公尺路面遭落石堆阻斷，德基、梨山之間交通中斷。因降雨斷斷續續，上邊坡持續有碎石崩落，須待天候轉好才能出動機具搶通。

至於新佳陽、佳陽部落居民對外交通受阻，呂正安表示，傍晚5點出動重機具搶通，採單線通行，由保全戒護居民駕車通過崩塌點。後續公路單位將施作明隧道，以保護道路免受落石直接衝擊，而道路邊坡部分，林務局東勢林管處會配合改善植栽改善。

和平分局提醒，近日山區持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打100通知員警前往協助處理。