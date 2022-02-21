入冬以來最冷一波寒流來襲，台中市社會局考量入夜至清晨時最為寒冷，與「人安基金會-台中平安站」合作，於夜間12時至隔日6時，開設臨時避寒處所，避免街友遭凍發生憾事，目前共有35名街友接受收容庇護，人安基金會、台中市街友關懷協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、社會局福滿安居等收容庇護機構，尚有約12床可以提供收容。

今日清晨台灣平地最低溫為台中市大甲區7.9℃，市長盧秀燕呼籲民眾務必要注意保暖，不能掉以輕心；市府過年前已提出防凍計畫，發放毛毯及禦寒衣物予街友，啟動街友低溫關懷機制，提醒街友注意身體狀況，平安度過寒冬。

社會局說，市府19日啟動街友低溫關懷機制，發送一呼百應簡訊，通知各區公所、警察局及民間網絡單位，掌握各區街友露宿及身體狀況，並陸續到市區、公園及橋下等街友露宿區域，提醒街友保暖，發放禦寒相關物資。

協力單位開放避寒服務至夜間12時，考量入夜至清晨時最為寒冷，社會局與「人安基金會-台中平安站」合作，於夜間12時至隔日6時，開設臨時避寒處所。

社會局長彭懷真指出，目前台中市共有35名街友接受收容庇護，人安基金會、台中市街友關懷協會、撒瑪黎雅婦女關懷協會、台灣喜信家庭關懷協會、社會局福滿安居等收容庇護機構，尚有約12床可以提供收容。

入冬之後，外展人員至火車站、地下道、橋墩下及公園等地提供低溫關懷服務，即時提供有需求的街友禦寒保暖。

為讓街友能度過嚴冬，環保局日前也響應社會局持續辦理寒冬送暖關懷街友活動，透過二手物銀行共同暖心募集二手冬衣，捐贈社會局協助提供街友領用，再創舊物新價值，讓資源充分再利用。