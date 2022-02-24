近期寒流強勁已造成全國逾百人猝死，法務部矯正署台南第二監獄關懷收容人家庭狀況，24日上午由該監祕書吳必成親自將自營商品「六甲荷麵」帶至困境家庭進行慰問，並致贈急難救助金3000元。

吳必成表示，援助對象中家住台南仁德的收容人林小明（暱稱），父母離異，家中唯一經濟來源林母於4年前因意外致右腳粉碎性骨折，不利於行，目前無業，每月僅靠政府中低收入戶補助維生，極為辛苦，獄方則到府慰問致贈關懷物資。

另有收容人之家屬遠在北部，年老獨居，每月僅靠政府及社會慈善團體援助，生活困頓，獄方亦不遠千里將關懷物資寄達，希望適時雪中送炭，讓收容人及家屬都能安心。

吳必成表示，南二監獄致力推動「攜手同行．有愛無礙」家庭支持與援助家庭推展計畫，對於收容人及其家屬之關懷向來不遺餘力，也希望能拋磚引玉，希望更多社會資源關注弱勢家庭，為社會帶來正面的能量。