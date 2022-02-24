桃園市公園、火車站周遭經常有見流浪街友，有些善心民眾會捐贈一些食物補給，但長期下來仍不是解決辦法，對此市府社會局也有1套協助街友重返社會的重建生活機制，陪伴街友學習工作及存錢，一步步走回社會中，近年來「脫遊」人數也有明顯上升。

社會局統計，桃園市目前街友名單上造冊人數有209人，近3年街友「脫遊」人數逐年上升，2019年脫遊人數7人、2020年脫遊人數10人、2021年脫遊人數24人，尤其去年協助24人重返社區，其中7人返家、17人穩定就業3個月以上，可顯示出重建生活機制發揮成效。

桃園市安欣關懷協會主任吳兆彪表示，協會負責北區外展中心，每月要找造冊個案進行2次的訪視，若尋不到人則須找不到3次才能暫時結案，但有常遇到像是大甲媽祖遶境等大型活動，街友們都會消失1、2個月才回來，甚至有街友會搬到其他縣市住，因此造冊人數都會不斷浮動。

吳兆彪說，社工們在訪視的過程中都會與街友懇談，只要是18歲以下或65歲以上的人，社工都會盡力協助申請相關補助，讓他們能依靠福利補助自力更生。至於非福利人口的部分，則有開設公共服務、賣報紙、製作小物販售等，協助街友們存錢，累積往後租房子時有能給出押金的能力。

另外，近期連日低溫，能發現社區中的街友數量銳減不少，社會局救助科科長陳彥良指出，只要氣溫低於10度以下便會開放避寒所，上周17日至20日因氣溫過低有開放，據統計有21名街友留宿過夜、64人入內享用熱食，目前外展中心的住宿空床仍有23床，北區有14床、南區有9床。