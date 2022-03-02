蘆竹消防分隊現有7名高級救護技術員（EMT-P）。（蘆竹消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園去年救護出勤量總共有10萬7861件，創下新高，其中蘆竹分隊有3754件，占全局3.5％，OHCA患者案件執行79件，最後救回14人。蘆竹分隊高級救護技術員江浚梵救回8人，為全分隊最多，江浚梵表示，針對OHCA患者案件都會再次檢討出勤狀況，加上桃園引進不少新進設備，救護量能及品質的提高顯而易見。

江浚梵擔任消防員約4年多，當初選擇消防作為職業是因為希望可以服務大眾。談及印象深刻的案件，他說，日前接獲有名70多歲老伯自述頭暈、跌倒，消防人員到場檢視並協助就醫，但在搬運途中老伯竟失去呼吸心跳，過程中電擊好幾次，由於患者自述的狀況與實際狀況差異太大，讓人有點訝異。

「引進新設備、救護人員技巧提升都有很大的成長！」江浚梵說，現在的桃園與他剛下單位時已經大大不同，在市府陸續引進新設備、執行OHCA患者案件出勤檢討後，可見整體的救護量能提升不少。

蘆竹消防分隊分隊長彭詮閎說，分隊去年救回14人中，最後有6人恢復良好健康出院，約為7.6％，高於統計數據中每10萬人康復出院的4.84％。

彭詮閎指出，分隊中現有7名高級救護技術員（EMT-P），若在地方醫療指導醫師救護流程許可下，高級救護技術員可進行氣管插管、手動電擊與給藥的進階醫療處置，技術操作具有一定難度，除這7名外，今年又派出2名同仁參加高級救護技術員培訓計畫，盼經過1280小時訓練課程後，能為分隊帶來新的急救戰力。

此外，在市府與各界善心人士的協助下，蘆竹分隊增添新式救護車與急救裝備，如ZOLL X-Series多功能生理監視電擊器、影像式喉頭鏡與骨針等，提供救護同仁最新器材，以提高患者急救成功率。