桃園市長鄭文燦7日主持防疫會議指出，米迪幼兒園群聚案收斂中，但影響到3國小、1幼兒園和1課照中心，都停課到本周五、下周一復課，社區基本上安全，他除指示桃園購物節規畫下周開始恢復抽獎，也宣布8日和10日2天桃園37接種站採隨到隨打，提供莫德納跟高端疫苗不分年紀、不用設籍都能施打。

「目前桃園的社區基本上安全！」鄭文燦說，春節前桃園有一波Omicron疫情，已經收斂清零，春節後有另一波米迪幼兒園疫情，所幸這波群聚感染範圍比較小，但影響好幾個學校，包括富林、觀音、新街3國小、米迪幼兒園、米吉課照中心都停課14天到本周五、3月11日，預計下周一、3月14日復課，他請各校注意防疫規範，包括入校、下午上課前都要體溫量測，確保校園安全。他也宣布下周開始會針對過年期間停止的桃園購物節抽獎活動重啟，指示經發局在 3、4月繼續進行。

鄭文燦也提到，第25期疫苗預約，桃園共提供19.6萬劑疫苗，只預約4.2萬劑，預約率僅21％，尤其在37個接種站，服務能量有7.8萬人，但預約數僅1萬初頭，他宣布3月8日和10日2天，社區接種站開放隨到隨打，採取只要有資格、不分年紀、不用設籍規定都能隨到隨打，提供莫德納跟高端疫苗，希望提升疫苗覆蓋率。

因應今起入境檢疫縮短為10天新制，除落地採檢要口水PCR，第10天期滿要第二次PCR，市府會媒合醫院到旅館採檢，針對入境發給的3劑快篩試劑，防疫旅館、里幹事也會通知入境居隔民眾，在第3、5、7天要快篩，至於外籍移工因10天檢疫期後還有7天自主管理，但移工宿舍無法達到一人一室要求，因此後7天仍要住防疫旅館，移工等於「10＋7」，市府一樣會安排到防疫旅館採檢。

鄭文燦說，桃園防疫旅館有30家、提供3277房，目前已住房1754間、住房率約55％，雖然入境檢疫天數縮短，入境人數還沒有大幅增加，房間數足夠，但因應新制各種防疫規範要滾動式調整，該有的採檢頻率一樣要落實。