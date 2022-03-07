桃環局與北刑大聯手，直搗毒窟查獲逾400支笑氣，最高罰30萬。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃環局與北刑大聯手，直搗毒窟查獲逾400支笑氣，最高罰30萬。(環保局提供／蔡依珍桃園傳真)

為杜絕笑氣非法濫用，桃園市政府環境保護局近日與北市刑大共同聯手，經48小時跟監直搗毒窟，在桃園2處違章工廠查獲超過400支笑氣鋼瓶，大量氣球、濾嘴、打火機及非法販賣帳本，並帶回駐廠的黃姓及張姓犯嫌，全案依違反毒性及關注化學物質管理法，最高裁處30萬元罰鍰。

桃園市政府環保局長呂理德表示，俗稱笑氣的「一氧化二氮」多用於醫療麻醉或工業半導體，近年來不肖業者非法販賣供青少年吸食，長期吸食笑氣恐造成大腦神經系統受損，產生不自覺大笑、幻覺、憂鬱，嚴重者還可能缺氧成為植物人或死亡。

呂理德說，行政院環保署於2020年10月30日公告「一氧化二氮」為首例關注化學物質，並以毒性及關注化學物質管理法加強管制嚴懲不法業者，笑氣自列管以來桃園市環保局與桃園市警察局合作積極偵辦，統計迄今共同合力查獲超過360件不法運作行為案件，違法運作人員裁處更超過380人。

呂理德說，環保局接獲通報後，桃園市府馬上成立專案小組，與北市刑大循線追查案發來源，分別於3月3日及3月4日在桃園市蘆竹區及新屋區，破獲不肖業者於鐵皮屋內貯放43支及383支笑氣鋼瓶與大量相關吸食器具，現場除專人駐守還查到販賣笑氣行為人（俗稱小蜜蜂）非法載運販售。

環保局除將笑氣鋼瓶運送至經環保署認可實驗室檢驗，另以直讀式快篩儀器檢測出鋼瓶內含高濃度笑氣成分，根據現場違規事證，依違反毒性及關注化學物質管理法告發，北市刑大則查扣43支及383支笑氣鋼瓶及相關違法販賣帳冊，後續會持續溯源追查上游，全面阻斷可能供應鏈。

環保局表示，依據毒性及關注化學物質管理法規定，笑氣的製造、輸入、販賣、使用及貯存都要取得核可文件，非法運作者，可處3萬到30萬元罰鍰，若危害人體健康嚴重致人於死，更可最高處無期徒刑或7年以上徒刑，併科罰金最高1000萬元，呼籲民眾千萬不可掉以輕心以身試法，害人害己得不償失。

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